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Giriş Tarihi: 16.9.2024 14:24

GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn maçın adamı seçildi

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Bundesliga'da harika başladı. Alman Sol bek 67'de oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getirdi. Köhn, ayrıca takımı adına maçın yıldızı seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn maçın adamı seçildi

Bundesliga'nın 3. hafta maçında Werder Bremen deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Derrick Köhn, Werder Bremen formasını ilk kez terletti. Bremen'in Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn, Mainz karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ
Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Alman sol bek, 67'de oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka Gol olmayınca Werder Bremen, Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini almış oldu. Derrick Köhn takımı adına maçın yıldızı seçildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn maçın adamı seçildi
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