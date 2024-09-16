Getafe, Bertuğ Yıldırım’ın tapusunu alacak

Getafe, Rennes'ten kiraladığı milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın bonservisini alabilir. İspanyol basınında yer alan habere göre, Getafe'nin, şimdiden milli futbolcunun bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Bertuğ'un özellikle oyun okuma becerisi ve çevikliğiyle teknik direktör Jose Bordalas ve teknik ekibi etkilediği kaydedildi. Bordalas'ın ayrıca, 22 yaşındaki futbolcunun takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR

Bertuğ Yıldırım'ın da İspanya'da kendini kanıtlamak ve bonservisinin bulunduğu Rennes'e kendisini göstermek istediği öne sürüldü. Kendisini kanıtlamak isteyen Bertuğ'un Getafe'de teknik direktör Bordalas'ın sistemine ve İspanyol futbolunun temposuna uyum sağlamaya odaklandığı ifade edildi. Bertuğ Yıldırım, Getafe'de şu ana kadar 2 maçta sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen bonservisinin bulunduğu Getafe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

