Barış Alper Yılmaz rekor kırdı! Süper Lig’de alev aldı...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 11. dakikada Barış Alper ve 26. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle farkı 2'ye çıkardı.
BARIŞ ALPER KENDİ REKORUNU KIRDI
Bu sezon lige müthiş başlayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın oynadığı 4 maçta da fileleri havalandırdı. Genç yıldız, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Hatayspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.