Barış Alper Yılmaz rekor kırdı! Süper Lig’de alev aldı...

BARIŞ ALPER KENDİ REKORUNU KIRDI

Bu sezon lige müthiş başlayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın oynadığı 4 maçta da fileleri havalandırdı. Genç yıldız, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Hatayspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.