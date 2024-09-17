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Giriş Tarihi: 17.9.2024 21:17

Barış Alper Yılmaz rekor kırdı! Süper Lig'de alev aldı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Gaziantep'i konuk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray önce Barış Alper Yılmaz ve sonra da Yunus Akgün'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Cimbom'un parlayan yıldızı Barış Alper kendi rekorunu kırdı.

Barış Alper Yılmaz rekor kırdı! Süper Lig’de alev aldı...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 11. dakikada Barış Alper ve 26. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle farkı 2'ye çıkardı.

BARIŞ ALPER KENDİ REKORUNU KIRDI

Bu sezon lige müthiş başlayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın oynadığı 4 maçta da fileleri havalandırdı. Genç yıldız, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Hatayspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.

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Barış Alper Yılmaz rekor kırdı! Süper Lig'de alev aldı...
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