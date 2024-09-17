FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide Kanarya’yı bekleyen büyük tehlike

Kritik maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Bu karşılaşma öncesi iki takımdan da sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe son olarak ligin 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kanarya rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken derbi öncesi mora buldu. Maçta yaşanan o gelişme ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli korkuttu.

Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Müldür'e çevrildi. 81'de sakatlanarak kenara gelen başarılı sağ bek, riske edilmedi. Osayi Samuel de sakat olduğu için sarı-lacivertlilerde maçın kalan bölümünde sol stoper olan genç Yusuf Akçiçek forma giydi. Mert Müldür'ün olası bir durumda derbide forma giyemeyecek olması halinde sağ bek mevkisi için kimin görev alacağı kafalarda soru işareti haline geldi. (Fotomaç)

