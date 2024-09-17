Jose psikolojik savaş başlattı!

Derbiyi kazanamazsaelbette 'Neden yataktan izledin?'diyen biri çıkar sorar da mevzu bu değil.Geçmişte Mourinho'ya akıl oyunlarıyakışırdı. Şimdi kendi fikirlerindendaha çok önüne konulan metinleriseslendiren bir hocaya dönüşmüş.Bunları sosyalmedyada 15 yaşında çocuklar da yazıyor.Gerçek bir oyun eleştirisi ile rakibi kanatabilirsiniz.En iyisi sahada kazanmak da Portekizli'nin şu andayaptığı gıdıklamaktan öte değil. Bu da karşı tarafıen fazla güldürür. İlk ateşi 'hadi hoş geldin' diyelim,kararında bırakmadı, şimdi bence can sıkıcı.Mourinho'ya geldiğigünden itibaren 'Galatasaray'a saldır' talimatıverilmiş. Portekizli hoca, görev yaptığı kulüplerdebüyük başarılar elde etti ama meslektaşlarıylada saha içinde kavga etmekten hiç kaçınmadı.Mourinho'nun sürekli Okan Buruk'u hedef alması,hakemlerin G.Saray'ı kolladığını ifade etmesi planlanmışbir saldırı.Sürekli rakiplerinin siniruçlarına dokunmaya özen gösteriyor.Oysa aynaya bakıp kendisini görsün.F.Bahçe, ne Jesus ne de İsmail Kartaldönemindeki kadar coşkulu oynamıyor.Şu sözü çok seviyorum; 'Sorununkendisinde olduğunu kabul etmeyeninsanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmaktabulurlar'. Mourinho da kibrini, geçimsizliğiniher fırsatta dile getiriyor. G.Saray yönetimi,özellikle Okan Buruk, Mourinho'nun tuzağınadüşmemeli, işine bakıp yoluna devam etmeli.Mourinho sadece sahaiçinde başarılı bir teknik adam değil, saha dışındada rakibi manipüle etmekte zaman zamanküstah zaman zaman sevecen zamanzaman mütecaviz davranabiliyor.Onun tarzı bu. AmaTürkçemizde güzel bir laf vardır, 'dakkadukka' diye. Bir gün de birileri onu psikolojikolarak manipüle etmeye çalışabilir.Eğer alışkınsa hiçbir etki göstermezki ağır alışkın olduğunu düşünüyorum.Mourinho,uzun senelerdir herkesin tanıdığı gibi değişikyapıya sahip bir teknik adam. Onun için zamanzaman ilginç beyanatlar verir. Bu da bunlardan birtanesi.Galatasaray ileilgili yaptığı başka genel açıklamalar da bir numaralırakip olarak sarı-kırmızılı ekibi görmesi.Galatasaray'da bir Osimhen fırtınası esiyor. Yıldız futbolcunun özellikle maç sonu tribünlere çıkması, taraftarla bütünleşmesi Avrupa'da manşet oldu. Aslan'ın İcardi'den sonra yeni efsanesi Osimhen olur mu?Öncelikle Türkiye'de spor gazeteciliğini şarlatanlığa çevirenler, Osimhen'in maskesine taktılar. Zahmet edip İtalyan medyası arşivlerine baksalar utanacaklar ama bu his onlarda yok. Osimhen, İcardi'nin olduğu takıma, "Ben Napoli'yi şampiyon yapmış 100 milyonluk adamım" edası ve kibirle gelseydi muhtemelen büyük arıza çıkardı. Hatırlayın Gomis bile ne sıkıntılar çıkarmıştı. Osimhen, gol atmasa da takım oyununun bir parçası olarak rakip defansların dengesini nasıl bozduğunu ilk maçtan gösterdi. Özellikle İcardi'nin sakat olduğu dönemde G.Saray'ın en önde böyle bir enerji kaynağına ihtiyacı vardı. Elbette dünyanın bütün büyük golcülerinde olduğu gibi Osimhen'e top atacak adamlar lazım. Rize maçında Sara, bu işi layığıyla yaptı. Derbide tek başına Sara yetmez, Barış'ın da devreye girmesi lazım.G.Saray taraftarı, Osimhen gibi yıldızları davranış biçimiyle kendine hayran bırakıyor. Sabaha karşı gelen Osimhen'i binlerce G.Saray taraftarı karşıladı. Nijeryalı 100 milyon Euro'luk yıldız, mütevazı kişiliğiyle parlıyor. Saha içinde arkadaşlarıyla mükemmel iletişim kuruyor, yanlış pas veren, isabetsiz şut atan arkadaşlarına moral veriyor. Taraftarın yanına çıkması, kendisine gösterilen sevgiye bir karşılık vermekti. İcardi, bir G.Saray ikonudur. Osimhen, bir yıl boyunca G.Saray taraftarının efsanesi olur. İcardi-Osimhen birlikteliğini Okan hoca sahaya başarılı bir şekilde yansıtırsa G.Saray takımı, sadece G.Saraylılar değil tüm Avrupa'nın yakından izleyeceği bir takım haline gelir.Osimhen'in zaten nasıl bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Dünya tanıyor. Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi. Türk futbol tarihinde Türkiye'ye gelmiş piyasa değeri en yüksek oyuncu ve hemen adapte oldu. Ortama adapte oldu, arkadaşlarına adapte oldu. Cumartesi gecesi belki gol atamadı ama çok enerjik. Sürekli hareketli, müthiş sprinter ve dribbling özelliği var. Kesinlikle İcardi'nin çok önünde. Efsane olma ihtimali çok yüksek ama bir şartla; bu sene G.Saray'ın şampiyon olması. G.Saray şampiyon olamazsa Osimhen 30 gol de atsa efsane falan olamaz.Osimhen önemli bir yıldız santrfor. Piyasa değeri büyük. Napoli'de başkan ve teknik direktörü ile yaşadığı tartışmalar sonrası bir fırsat transferi doğdu ve G.Saray da bunu değerlendirdi. Eğer İstanbul'da fizik olarak güç kaybetmezse mutlaka G.Saray'ın yararlanacağı bir santrfor. Bu konuda karar vermek için en az 1 ay beklememiz gerekiyor.Şenol Güneş,Trabzon'un üzerindeki ölü toprağını kaldırdıama kadronun oyun kalitesi yaşı gençmi derseniz, işte orada sıkıntı var. 10 kişikaldıktan sonra birçok oyuncunun fizikolarak yetersiz olması ve hücuma çıkarkenyapılan top kayıpları Beşiktaş açısındanmaçı tek kaleye çevirdi. İstanbul'un 3 büyüklerininkadrolarına baktığımız zaman Güneş'in işi zor amaönceki gün taraftar, kazanamasada tribünden mutlu ayrılmıştır.72 yaşındakiŞenol Güneş, maç boyu yerineoturmadı. Visca atıldıktan sonra11. adam Trabzonsportaraftarı olurken, 12. adamlığıŞenol hoca üstlendi. Süreklioyuncularını uyardı, doğru pozisyonlaralması için inanılmaz çaba harcadı.Şenol hoca, bilgi birikimi ve tecrübesiyletoprağından yetiştiği Trabzonspor'uzirve yarışının içinde tutacaktır. Ancakhâlâ Trabzonspor'un Onuachu, Sörloth,Cornelius gibi bir santrfora ihtiyacı var.Bu tür kan değişiklikleriher camiayı ateşler. Şenol Güneş,dünkü çocuk değil. O bir Trabzonspor efsanesi.Göreve getirilmesi doğru karardı.Trabzonspor'unbol alternatifli kadrosu yok. Bu maçtakien büyük artı, 10 kişi ile yaptıkları yüreklimücadeleydi. Beşiktaş gibi bir takımakarşı 90 dakikaya yakın bir kişi eksikoynayıp puanla ayrılmak başarı.Visca erken kırmızıyıgörmese bence müthiş bir maçizleyecektik. 10 kişi kalan Trabzonsporkarşısında iki stoperini de rakip yarısaha yuvarlağının önüne getirenBeşiktaş'ın sabırlı pas oyunu eleştirialmış olabilir ama taktikdisiplin açısından Uğurcan'ında kurtardıklarını hesabakatarsak Gio'nun doğruları yaptığını söyleyebilirim.Sadece Ciro ve Svensson'u sondüdüğe kadar oyunda tutmalıydı.Hollandalı teknikadamın yaptığı değişiklikler, galibiyetigetirmedi. Kazanırken teknik adamlarıbazen fazla gökyüzüne çıkarıyoruz.Bir örnek vereyim; Beşiktaş, Sivas'ı evindeyendi ama iki golü de Sivas bence kendikalesine attı. Bunları görmeden sınırsızövgüler yağdırmak, Trabzon'daki durumabakınca şapka düştü, kel göründü demek.Beşiktaş kötü topoynamadı. Özellikle ikinci yarı neredeysemaç tek kale oynandı, eğer Uğurcangününde olmasaydı Beşiktaş 3 puanladönmüştü. Bazen erken 10 kişi kalmakeksik kalanı çok dirençli hale getirebilir.Böylesine zorbir deplasmanda daha 13. dakikadarakip bir kişi eksik kalmışsabu durumda beraberlikiyi bir sonuç olarakkabul edilemez. Beşiktaşile ilgili 3 konu üzerindeduracağım. Bazı önemlitransferlerin katkısı ve VanBronckhorst'un ona özgürlüktanımasıyla defansif özelliklerinin yanındaGedson'un ofansif katkılarla golatması ve pozisyon bulması önem kazanıyor.Joao Mario iyi bir futbolcudur. İlkmaçında uyum sıkıntısı çekmedi.Önemli bir kazanç olacaktır. Enönemli sorun, yıldız santrforİmmobile'deki fiziksel düşüş.Son 15 dakikada oyundançıkarılması medyanınbir bölümünde 'İmmobilenasıl çıkar?' diye eleştirildi.75 dakika İmmobile ne yaptı?Ben hiçbir şey göremedim.