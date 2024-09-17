Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberi verdi!

'GEÇEN SENEKİ MAÇ KALİTESİZ GEÇMİŞTİ'

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin bir soruyu teknik direktör Okan Buruk şöyle yanıtladı:

"İki takım da çalışacak, hazırlanacak, analizlerini yapacak. Birbirimizi seyrediyoruz. Her hafta rakibimizi puan kaybetsin diye izliyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. Oyuncu seçimi önemli olacak. Yarın yenilenme idmanı yapacağız. Perşembe günü net şekilde hazırlanmaya başlayacağız. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen seneki maç kalitesiz geçmişti. 0-0 sona ermişti. Burada derbiye yakışır bir maç ortaya çıkmasını istiyoruz. Saha içinin konuşulduğu, gerginliklerin olmadığı bir maç oynansın istiyoruz. Hedefimiz derbiyi kazanmak."

'ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK'

Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi'nin oynayacağına yönelik iddialara yönelik şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak."