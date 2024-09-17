Portekiz’de gündem Kerem: 12 milyon Euro, iyi bir pazarlık

Benfica formasıyla çıktığı ilk maçta golünü atan ve performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecinin bilinmeyen yönleri açıklandı. Portekiz basınından Correio da Manha'da tam sayfa yer alan haberde transfer süreciyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

BENFICA'YI TERCİH ETTİ

"Türk kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Rusya ligine gitmek için neredeyse her şeyi kabul etmişken Benfica'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih etti. Oyuncu Luz kulübünün teklifini öğrenir öğrenmez hemen kariyerine Portekiz'de devam etmek istediğini söyledi. Türk 'Harry Potter'ın ismi Temmuz ayının başında masaya yatırıldı ancak Benfica o zaman yanıt alamadı. O ayın sonunda (31'inde) görüşmeler ilerledi. Rui Costa Türkiye'den güvendiği biriyle konuşarak Kerem'i istedi. Anlaşma acil olmasına rağmen düşünülen tek isimdi. Galatasaray oyuncunun transferi için bir Rus kulübüyle 12 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.

HEMEN İMZA KARARI

"İşte o zaman başkan Rui Costa tüm verileri analiz etti ve bazı videolar izledi. Ardından imzayı hemen atmaya karar verdi. Hatta anlaşmaya aracılık eden menajere, Neres'ten (28 milyon avroya Napoli'ye satıldı) boşalan yeri doldurmak için aradığı kanat oyuncusunun bu olduğunu söyledi. Aktürkoğlu'nun evet demesiyle Benfica transfer piyasasının son gününde Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu kısa sürede Portekiz'e geldi ve Lizbon Havalimanı'nda sözleşmesini imzaladı. Ödenen 12 milyon avro, oyuncunun Türkiye'deki kıskanılacak rakamları göz önüne alındığında iyi bir pazarlık olarak görülüyor."