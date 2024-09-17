Son dakika: Galatasaray’dan flaş sponsorluk kararı! Tartışmalara sebep olmuştu...

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunun, şirkete iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş'nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.

Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.