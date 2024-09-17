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Giriş Tarihi: 17.9.2024 18:56 Son Güncelleme: 17.9.2024 19:06

Son dakika | Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK! Cimbom'un 11'i belli oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında bugün Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde 4'te 4 yapan Cimbom bu maçı da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Son dakika | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK! Cimbom’un 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı bugün başlıyor. Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ligde 4'te 4 yapan ve son maçında Rizespor'u 5-0 mağlup eden Cimbom, galibiyet sersini devam ettirmek istiyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Gaziantep FK ise bu maçı kazanmak ve çıkış yakalamak istiyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray bu maçta önemli oyuncularından yoksun çıkıyor. Sakat olan Hakim Ziyech ve Mauro Icardi maç kadrosunda yer almadı.

KURAL GEREĞİ JAKOBS VE OSIMHEN KADRODA YOK

Diğer yandan geçtiğimiz maçta Okan Buruk'un denediği Osimhen ve Jakobs da kural gereği bu maçta forma giyemiyor. Yeni transfer Sallai'nin de maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro.

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Son dakika | Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK! Cimbom'un 11'i belli oldu...
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