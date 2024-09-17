Son dakika | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK! Cimbom’un 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı bugün başlıyor. Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ligde 4'te 4 yapan ve son maçında Rizespor'u 5-0 mağlup eden Cimbom, galibiyet sersini devam ettirmek istiyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Gaziantep FK ise bu maçı kazanmak ve çıkış yakalamak istiyor.