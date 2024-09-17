Yunus Akgün: Benim için önemli olan daha fazla oynamak

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından takımının ikinci golünü kaydeden Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da çok büyük işler yaptığını söyleyen Yunus Akgün, "Her gün konuşuyoruz Kerem'le. Ona bir sözüm vardı, gol attığımda sana armağan edeceğim diye. Bugün de nasip oldu. Zaten hemen yazmış, fotoğrafı da atmış. Kerem burada çok büyük işler yaptı" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbi hakkında konuşan Yunus Akgün, "Şu an şans buluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe maçını kazanmak için gideceğiz. Lider gidiyoruz, son iki senenin şampiyonu olarak gidiyoruz. Hedefimiz belli. Bu sezon şu anki hedefimiz ilk yarının bütün maçlarını kazanmak. Tabii ki de Fenerbahçe maçları, büyük maçlar. Kazanmak için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her futbolcu gol attığı zaman, asist yaptığı zaman özgüveni artar. Benim de gole ihtiyacım vardı açıkçası. Ama benden önce takımın kazanması daha önemli. Daha fazla şans buluyorum, daha iyi olacağıma inanıyorum. İnşallah böyle devam ederim."

"ONLARA GOL ATTIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi isimlere gol attırmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Yunus Akgün, "Tabii ki aramızda konuşuyoruz; neler yapabiliriz, top bana geldiğinde nereye koşacak diye. Onlara gol attırmak bizim için çok önemli. Ortamımız çok güzel, arkadaşlık çok iyi. İnşallah onlara daha fazla gol attırmayı umuyorum" sözlerini sarf etti.

"ADANA DEMİRSPOR'DAKİ PERFORMANSIMIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Hedefinin Adana Demirspor performansının üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Yunus, "Bu sene hedeflerim var. Daha fazla şans bulduğum takdirde Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bir oyuncu daha fazla oynadığında özgüveni gelir ve maç ritmini yakaladığında daha iyi gözükür. İnşallah bu sene takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"KADIKÖY'DE GOL ATMAK HAYALLERİMDEN BİR TANESİ"

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gol atmanın hayallerinden bir tanesi olduğunu belirten Yunus Akgün, "Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim. Bu maçların hayaliyle büyüyoruz. Benim için de çok özel bir gün olacak, oynadığım takdirde. Orada gol atmak hayallerimden bir tanesi. İnşallah gol atıp, orada kazanmak nasip olur. Oynayıp kazanmak daha da anlamlı olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.