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Giriş Tarihi: 18.9.2024 23:40 Son Güncelleme: 18.9.2024 23:46

Ferdi Kadıoğlu geceye damga vurdu! Oyuna girdi, 3 dakikada golünü attı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Lig Kupası'nda oynanan Wolverhampton maçında oyuna 82. dakikada dahil oldu. Milli yıldızımız, oyuna girdikten 3 dakika sonra ise Brighton formasıyla ilk golünü attı.

Ferdi Kadıoğlu geceye damga vurdu! Oyuna girdi, 3 dakikada golünü attı

İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'ndaki maçı Brighton 3-2'lik skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolves'in golleri 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90. dakikada Thomas Doyle'den geldi.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 82'de oyuna girdi ve 85'te fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Brighton, Lig Kupası'nda tur atladı. Wolves, turnuvaya veda etti.

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Ferdi Kadıoğlu geceye damga vurdu! Oyuna girdi, 3 dakikada golünü attı
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