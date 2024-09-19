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Giriş Tarihi: 19.9.2024 10:53

1. LİG FİKSTÜRÜ: Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın başlıyor!

Trendyol 1. Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 6. haftası, yarın oynanacak iki müsabakayla başlayacak. İşte 1. Lig'de fikstür ve tüm detaylar...

AA
1. LİG FİKSTÜRÜ: Trendyol 1. Lig’de 6. hafta maçları yarın başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

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1. LİG FİKSTÜRÜ: Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları yarın başlıyor!
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