1. LİG FİKSTÜRÜ: Trendyol 1. Lig’de 6. hafta maçları yarın başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
21 Eylül Cumartesi:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)
19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)
22 Eylül Pazar:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)