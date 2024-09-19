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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Ankaragücü’nde yeni dönem!

Ankaragücü’nde yeni dönem!
Trendyol 1. Lig'de sezona kötü başlayan ve teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de teknik adamlık görevini üstlenen Koçak, Türkiye A Milli Takımı'nda da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapmıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninde şöyle konuştu: "Bir boksör ringe çıktığı zaman sadece yumruk atmayı değil, yumruk yemeyi de hesaplamalı. Ben bu tür şeylerin üstesinden gelirim. Yaptığım yanlışı da doğruyu da söylerim."
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Ankaragücü’nde yeni dönem!
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