Ankaragücü’nde yeni dönem!

Trendyol 1. Lig'de sezona kötü başlayan ve teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de teknik adamlık görevini üstlenen Koçak,43 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninde şöyle konuştu: "Bir boksör ringe çıktığı zaman sadece yumruk atmayı değil, yumruk yemeyi de hesaplamalı. Ben bu tür şeylerin üstesinden gelirim. Yaptığım yanlışı da doğruyu da söylerim."