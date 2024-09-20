Beşiktaş’ta o isme çizik atıldı!

Milli arada sakatlık nedeniyle antrenmanları kaçıran 19 yaşındaki futbolcu, fiziksel açıdan hazır olmadığı için Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. 67. dakikada Milot Rashica'nın yerine giren ve iyi bir performans sergileyen Semih, bunun karşılığını başlangıç kadrosunda sahaya çıkarak alacak. Genç yeteneğin 11'de dönmesiyle Kosovalı yıldıza da kulübe yolu gözükecek. Rashica'nın, istikrarsız görüntüsü ve son müsabakadaki etkisiz futbolu nedeniyle yedek soyunması bekleniyor. Bronckhorst'un, sağ kanatta ise Joao Mario'ya görev vermesine kesin gözüyle bakıyor.



1 FORMAYA 4 ADAY

Siyah-Beyazlı takımda, orta sahada rekabet tavan yapmış durumda. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın üst düzey performansına Al Musrati istikrarlı şekilde eşlik edemezken bu sezon yedek kulübesinde kalan Salih Uçan, Jean Onana ve son maçın kadrosunda yer alan Cher Ndour'un Giovanni van Bronckhorst'un gözüne girebilmek amacıyla sıkı bir şekilde çalıştığı belirtildi. Orta sahada dört oyuncu arasında yaşanan mücadele teknik ekibi sevindirirken futbolcular arasındaki rekabetin antrenman verimliliğini de ciddi bir şekilde artırdığı kaydedildi.