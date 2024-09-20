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Giriş Tarihi: 20.9.2024 22:06

Bodrum FK, Hatayspor'u tek golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum FK 1-0 kazandı.

Bodrum FK, Hatayspor’u tek golle yendi

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Alanyaspor maçıyla takımın başına geçen Riza Çalımbay, Hatayspor ile ikinci maçında da galibiyet alamadı. Çalımbay'ın öğrencileri Akdeniz ekibiyle de 0-0 berabere kalmıştı.

Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Bodrum FK ayrıca ilk kez deplasmanda kazandı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 6'ya çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, BAY geçecek. Bodrum FK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Bodrum FK, Hatayspor'u tek golle yendi
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