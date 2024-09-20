Yeter artık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri çevresindeki çukurlara, futbolcuların rol aldığı parodi video ile CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye göndermede bulundu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Ege temsilcisiile MASKİ ekiplerine elimizden geldiğince yardım ettik. Maçlardan ve antrenmanlardan kalan zamanlarda yardıma gelmeye hazırız. Ha gayret" ifadelerine yer verildi.