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Giriş Tarihi: 20.9.2024

Yeter artık!

Ege ekibi, tesislerinin çevresinde 1,5 aydır çalışmayı bitirmeyen ve ‘yarım bırakılan çukurlara uğramayan’ Manisa BB ile MASKİ ekiplerini göreve çağırdı

Yeter artık!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri çevresindeki çukurlara, futbolcuların rol aldığı parodi video ile CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye göndermede bulundu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Ege temsilcisi "Yaklaşık 1,5 aydır tesislerimizin çevresindeki 'keyfi kazı' çalışmalarını bitiremeyen ve son bir haftadır 'yarım bırakılan çukurlara uğramayan' Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekiplerine elimizden geldiğince yardım ettik. Maçlardan ve antrenmanlardan kalan zamanlarda yardıma gelmeye hazırız. Ha gayret" ifadelerine yer verildi.
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Yeter artık!
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