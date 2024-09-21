Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu’ndan G.Saray’a mesaj!

"BAŞARILAR GALATASARAY'IM"

Milli oyuncu derbi öncesinde de Galatasaray için bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan derbi paylaşımının altına; "Başarılar Galatasaray'ım! Bugün günlerden Galatasaray" yazarak sarı ve kırmızı renklerde iki kalp koydu.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı kısa sürede Galatasaray taraftarları tarafından binlerce kez beğenildi.