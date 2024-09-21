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Giriş Tarihi: 21.9.2024 13:44 Son Güncelleme: 21.9.2024 14:17

Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan G.Saray'a mesaj!

Trendyol Süper Lig'de beklenen maç geldi. Fenerbahçe bugün evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Zorlu maçta öncesinde Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, derbi için bir mesaj paylaştı.

Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu’ndan G.Saray’a mesaj!

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma 20:00'de başlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ESKİ TAKIMI GALATASARAY'A MESAJ

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla sahaya çıktığı iki maçta iki gol atarak Portekizli taraftarların gönlünü kazandı.

"BAŞARILAR GALATASARAY'IM"

Milli oyuncu derbi öncesinde de Galatasaray için bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan derbi paylaşımının altına; "Başarılar Galatasaray'ım! Bugün günlerden Galatasaray" yazarak sarı ve kırmızı renklerde iki kalp koydu.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı kısa sürede Galatasaray taraftarları tarafından binlerce kez beğenildi.

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Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan G.Saray'a mesaj!
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