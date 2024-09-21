Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında derbide Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.
Mücadelenin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı. Mourinho sadece yayıncı kuruluşa karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mourinho, Okan Buruk'un geç gelmesi ve toplantının uzaması nedeniyle basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.