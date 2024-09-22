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Giriş Tarihi: 22.9.2024 15:25

Cardiff City'de Erol Bulut gönderildi

İngiltere Championship ekibi Cardiff, 49 yaşındaki Türk teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdı.

Cardiff City’de Erol Bulut gönderildi

İngiltere Championship takımlarından Cardiff, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Cumartesi günü Leeds Unşited'ı ağırlayan Cardiff, maçı 2-1 kaybetti. Mağlubiyetin ardından yönetim, Erol Buulut ile yolları ayırdı.

Cardiff Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erol Bulut'a teşekkür edilerek gelecek kariyerinde başarılar dilendi. Bu sezon ligde 6 maça çıkan Cardiff, 5 mağlubiyet alırken; Swansea ile berabere kaldı. Lig Kupası'nda 1. Tur'da Bristol Rovers'ı eleyen Cardiff, 2. Tur'da Southampton'a 5-3 yenilerek elendi.

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Cardiff City'de Erol Bulut gönderildi
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