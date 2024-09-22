Cardiff City’de Erol Bulut gönderildi

İngiltere Championship takımlarından Cardiff, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Cumartesi günü Leeds Unşited'ı ağırlayan Cardiff, maçı 2-1 kaybetti. Mağlubiyetin ardından yönetim, Erol Buulut ile yolları ayırdı.

Cardiff Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erol Bulut'a teşekkür edilerek gelecek kariyerinde başarılar dilendi. Bu sezon ligde 6 maça çıkan Cardiff, 5 mağlubiyet alırken; Swansea ile berabere kaldı. Lig Kupası'nda 1. Tur'da Bristol Rovers'ı eleyen Cardiff, 2. Tur'da Southampton'a 5-3 yenilerek elendi.