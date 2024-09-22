GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın deplasman eziyeti

Galatasaraylı futbolseverler, dün erken saatlerde RAMS Park'ta toplandı. 2079 sarı-kırmızılı taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle ve polis eskortuyla birlikte Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Güvenliğin üst düzeyde olduğu müsabakada ise G.Saray taraftarı zor anlar yaşadı. Stadyum girişinde sadece 4 turnike açılması izdihama neden oldu. Uzun süre bekleyen ve isyan eden futbolseverlerin üst aramasında, ayakkabılarının da çıkarıldığı bildirildi. Daha önce bu statta böyle bir uygulama olmadığı da öğrenildi. Ayrıca deplasman tribününde yüksek desibelli müzik yayını yapıldı.