GALATASARAY HABERLERİ: Derbinin 1 numarası Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbinin kahramanı oldu. 38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı. Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi.
Özellikle 24. dakikada Oosterwolde'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda müthiş bir refleks gösterdi. 8 kurtarış yapan Muslera, bu istatistiğiyle sezonun en iyi karnesine de imza attı. Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü. 11 Ağustos 2011'de sarı-kırmızılı kulübün kapısından içeri giren başarılı file bekçisi, burada tam 19 kupa kaldırdı. Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.
YUNUS'UN ÖDÜLÜ İLK 11
Galatasaray'ın son gün transferi Roland Sallai, statü gereği Gaziantep FK maçında forma giyememişti. Düne kadar sarı-kırmızılıların derbi 11'inde Macar futbolcunun oynayacağı konuşuluyordu. Ancak Yunus Akgün formayı bırakmadı… 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Gaziantep'teki iyi futbolunun ve attığı golün ödülünü Kadıköy'de aldı. Yunus Akgün derbiye ilk 11'de başlarken, kulübedeki Sallai 75'te Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.