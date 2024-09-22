GALATASARAY HABERLERİ: Derbinin 1 numarası Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbinin kahramanı oldu. 38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı. Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi.

Özellikle 24. dakikada Oosterwolde'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda müthiş bir refleks gösterdi. 8 kurtarış yapan Muslera, bu istatistiğiyle sezonun en iyi karnesine de imza attı. Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü. 11 Ağustos 2011'de sarı-kırmızılı kulübün kapısından içeri giren başarılı file bekçisi, burada tam 19 kupa kaldırdı. Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.