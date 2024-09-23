Galatasaray’ın yıldızları devrede!

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda alınan 3-1'lik derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Transfer dönemi ve kadro yapılanması anlamında eleştirilerle sezona giren Sarı-Kırmızılılar, netleşen rolleriyle yıldızlarının oyuna ağırlığını koyması sonucunda fark yaratmaya başladı.

SAVUNMADA KARA BULUTLAR DAĞILDI

Sezon başında Galatasaray'ın savunmadaki performansı, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özellikle Abdülkerim Bardakçı ile Victor Nelsson, sezona çok kötü girdi. Ancak Davinson Sanchez'in gelişi ile birlikte birçok problem çözüldü. Fenerbahçe karşısında ise tandemde Abdülkerim ve Sanchez vardı. İki oyuncu, Sarı-Lacivertli oyunculara adeta duvar ördü.

KAPTAN YENİDEN DÜMENE GEÇTİ

Aslan'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, sezon başında birçok isim gibi eleştirilen oyunculardan biriydi. Fakat yavaş yavaş form tutan Sarı-Kırmızılılar'da kendini bulan isimlerden biri de Nando oldu! Fenerbahçe derbisinde forma giyen 38 yaşındaki eldivenin kalesine tam 10 şut geldi. 9'unda geçit vermeyen Uruguaylı, sadece Edin Dzeko'nun penaltısını kurtaramadı. Muslera, yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı.

OSIMHEN TAKIMA İYİCE ISINIYOR

Takıma geldiği günden bu yana 2 maçta henüz rakip fileleri havalandıramayan Victor Osimhen, gol atamamış olsa da şimdiden rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Rize maçında bir asist yapan Nijeryalı, Fenerbahçe karşısında da yine gol pası verdi. 25 yaşındaki forvet, üçüncü bölgedeki etkili oyunuyla Sarı-Lacivertli ekibin savunmasını hayli yıprattı. Yavaş yavaş form tutan Osimhen, şimdi ise Aslan'da ilk golünü atmak istiyor.

MERTENS'E DURMAK YOK

Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen büyülemeye devam ediyor. Normal şartlar altında geçen sezon futbolu bırakmayı hedefleyen Belçikalı on numara, büyük bir ısrar sonucunda bir sene daha kariyerine devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncu, çıktığı 6 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde attığı golle de galibiyetin mimarlarından oldu.

YUNUS AKGÜN'ÜN DİRİLİŞİ!

Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon kanat transferi konusunda büyük bir belirsizlik yaşandı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın yolunu tutması, soru işaretlerini doğurdu. Diğer yandan da takviye yapılmaması nedeniyle bu bölgede şans bulan Yunus Akgün'ün nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Üst üste Rizespor ve Antep maçlarında forma giyen ve bir gol atan Yunus, önceki gün de Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'deydi.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Bir dönem takımdan gönderileceği konuşulan milli futbolcu, kusursuza yakın bir performansın altına imza attı. 3-1'lik zaferde skora katkı yapmamasına rağmen hem savunmaya yardım eden hem de hücumda Kanarya'ya zor anlar yaşatan 24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un güvenini de boşa çıkarmadı. Öyle ki geride kalan haftalarda yine Yunus'un, sol kanadın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor.