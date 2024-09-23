Göztepe, Kayserispor’u 3 goll geçti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ligin namağlup takımlarından biri olan Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi. Göztepe'nin gollerini Taha Altıkardeş, Juan ve Doğan kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topa Taha Altıkardeş sağ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Juan ile verkaç yapan Romulo'nun, sol ayağıyla uzak köşeye vurduğu şutta top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
23. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ramazan'ın pasında içeri hareketlenen Nazon, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Nazon'un şutunda kaleci Lis topu kurtardı.
31. dakikada Göztepe'nin atağında topla buluşan Juan'ın, savunma arkasına hareketlenen Romulo'ya verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda kaleci Onurcan, topu kornere çeldi.
32. dakikada Göztepe'nin sağdan kullandığı kornerde top karambolde kaldı. Kale önünde müsait pozisyonda Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
36. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Ogün'ün verdiği pasta topla buluşan Romulo'nun şutunda top, kalenin solundan az farkla auta çıktı.
45+3'te gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Juan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşmanın 59. dakikasında Juan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda, kaleci Onurcan topu uzaklaştırdı. Açısını kaybeden Tijanic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
71. dakikada Talha'nın ceza sahasından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda, kaleci topu kornere uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın güzel şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
Müsabaka Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.