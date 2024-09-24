Ağrılar Mert Günok’a engel olamaz!

Dolmabahçe'de 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ilk devresinde 2, ikinci yarıda ise 1 net pozisyonda rakiplere geçit vermeyen Mert Günok, sahaya damgasını vurdu. Takımını galibiyete taşıyan en önemli aktör olan milli file bekçisinin büyük bir fedakârlıkla kalesini koruduğu kaydedildi. 35 yaşındaki eldiven bir önceki hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında oyun devam ederken, bir pozisyon sonrası dizinden sorun yaşadı. Yarım saatten fazla süreyi diz ağrısıyla oynayan deneyimli eldiven, takımını sahada yalnız bırakmadan mücadelesini vermişti.

TAKIMI KORKULU RÜYA GÖRMEKTEN KURTARDI

Kaptan'ın sonrasında da zaman zaman ağrılarının olduğu ancak bunu bahane etmeden maçlarda kaleyi koruduğu kaydedildi. Eyüpspor karşısında da özellikle dakikalar 80'i gösterdiğinde skor 1-1 iken Mame Thiam'ın net gol fırsatını başarılı bir refleks ile engelleyen Mert, takımını oyunda tuttu. Maçtan sonra da teknik ekip ve takım arkadaşlarının başarılı kaleciyi, kritik kurtarışları için özel olarak tebrik ettiği belirtildi.

SVENSSON HERKESİ UTANDIRDI!

BEŞİKTAŞ'IN Norveçli sağ beki Jonas Svensson, yaz döneminde en çok konuşulan isimlerden biriydi. Yerine adam bakılan tecrübeli oyuncu, bunlara kulak asmayıp işine odaklandı ve meyvelerini topladı. 31 yaşındaki bek, bu sezon oynanan 8 resmi maça da 11'de çıktı 7'sinde son düdüğe kadar sahada kaldı. Svensson, 1 gol, 2 asistlik katkısıyla skora da etki ederken asıl takdir gören performansı savunmada oldu. Deneyimli isim, Eyüp maçında da hırsı ve kritik müdahaleleriyle alkış aldı.

FATİH DOĞAN:

Kaptanlığın hakkını sonuna kadar veriyor

Mert Günok, Türk futbolunun son dönemdeki en formda kalecisi. Hem A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans hem de sezon başladıktan sonra Beşiktaş'ta sergilediği oyun ile kalitesini, tecrübesini konuşturuyor. Beşiktaş'ın kaptanlarından da bir tanesi. Sağlık problemlerine rağmen maçlarda yaptığı özveriler, kurtarışları kadar değerli. Kaptanlığın da kaleciliğin de hakkını veriyor. Yıllardır örnek karakteriyle gönüllerde yer edinmişti, son dönemde performansı ve liderliğiyle de büyük bir alkışı hak ediyor.