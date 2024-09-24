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Giriş Tarihi: 24.9.2024 13:33

İspanyollar duyurdu! Ballon d'Or 2024 Vinicius JR'a verilecek

İspanya basını, Bu yıl birbirinden iddialı isimler Ballon d’Or ödülü için aday gösterilirken Ballon d'Or 2024'ü, son Şampiyonlar Ligi ve La Liga'nın şampiyonu Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr'ın kazandığını iddia etti. İşte haberin detayları...

İspanyollar duyurdu! Ballon d’Or 2024 Vinicius JR’a verilecek

France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon D'Or ödül töreni için heyecanlı geri sayım başladı...

Bu yıl birbirinden iddialı isimler Ballon d'Or ödülü için aday gösterildi. Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Valverde, Erling Haaland, Toni Kroos gibi yıldızların yanı sıra Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da aday gösterilen 30 oyuncu arasında yer aldı.

KAZANAN VİNİCUS JUNİOR OLACAK

Marca'nın haberine göre Ballon d'Or 2024'ü, son Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. kazanacak.

Bu sezon 8 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon ise toplamda 39 maça çıkarken 24 gol, 11 asistlik skor üretti.

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İspanyollar duyurdu! Ballon d'Or 2024 Vinicius JR'a verilecek
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