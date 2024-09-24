Son dakika: Beşiktaş hedefi 12’den vurdu! Ciro Immobile’nin ikinci baharı...

Son dakika... Kartal, Ciro Immobile transferiyle hedefi 12'den vurdu. Lazio'dan büyük umutlarla kadroya dahil edilen İtalyan yıldız geride kalan 8 resmi maçta 8 gole imza atarak çok isabetli bir tercih olduğunu ortaya koydu.

Cenk Tosun'la vedalaşan siyah-beyazlılar daha sonra Jackson Muleka'yı kiralık gönderirken, uzun uğraşlar sonunda Vincent Aboubakar'la da yollarını ayırdı. Beşiktaş hücum hattında güç kaybetse de Ciro Immobile performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

İtalya kariyeri başarılarla dolu olan 34 yaşındaki Immobile, Beşiktaş formasıyla adeta ikinci baharını yaşıyor. Turkcell Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Trendyol Süper Lig'de 8 maça çıkan yıldız futbolcu 8 golle takımına büyük katkı yaptı. Beşiktaş, Immobile'in golle buluştuğu 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İtalyan forvet ilk gollerini ilk resmi maçında Galatasaray'a attı. Turkcell Süper Kupa maçında 2 gol kaydeden Immobile 5-0'lık tarihi zaferde büyük pay sahibi oldu.