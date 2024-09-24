Türk sihirbazlar sahnede!

Portekiz'de Benfica forması giyenvefırtına gibi esmeye devam ediyor. Teknik direktör Cristiano Bacci'nin takımı, sahasında karşılaştığı Boavista'yı 3-0 yendi. Milli futbolcumuz Kerem, 11. dakikada Pavlidis'in golünde nefis bir asiste imza attı. DiğerSon golü ise Cabral kaydetti. Kısa sürede Benficalı taraftarların gönlünde taht kuran Kerem Aktürkoğlu, yeni formasıyla toplam 3 maçta 2 gol, 2 asiste ulaştı.