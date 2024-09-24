Türk sihirbazlar sahnede!

Portekiz'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu
ve Orkun Kökçü
fırtına gibi esmeye devam ediyor. Teknik direktör Cristiano Bacci'nin takımı, sahasında karşılaştığı Boavista'yı 3-0 yendi. Milli futbolcumuz Kerem, 11. dakikada Pavlidis'in golünde nefis bir asiste imza attı. Diğer Türk oyuncu Orkun ise 31. dakikada ağları sarsarken asist yine 'sihirbaz' lakaplı eski Galatasaraylı yıldızdan geldi.
Son golü ise Cabral kaydetti. Kısa sürede Benficalı taraftarların gönlünde taht kuran Kerem Aktürkoğlu, yeni formasıyla toplam 3 maçta 2 gol, 2 asiste ulaştı.