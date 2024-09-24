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Giriş Tarihi: 24.9.2024 14:24

Yusuf Yazıcı, Olympiakos yolcusu

Lille ile sözleşmesi sona eren, transfer döneminde ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'a gideceği iddia edildi.

Yusuf Yazıcı, Olympiakos yolcusu

Geçtiğimiz sezon Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, bu yaz transfer döneminin sonunda kulüpsüz kalmıştı. Milli oyuncunun 2024/2025 sezonunun ilk yarısını serbest oyuncu olarak geçirmesi beklenirken, Yunan basını Yusuf Yazıcı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Yunan basınında çıkan habere göre, Olympiakos'un Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmayı istediği belirtildi. Bu iddia, milli oyuncunun geleceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açarken, Olympiakos'un transfer döneminde Yusuf Yazıcı'ya teklif yapabileceği konuşulmaya başlandı.

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Yusuf Yazıcı, Olympiakos yolcusu
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