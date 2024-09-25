DOSYA HABER / Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi serüveni

Anadolu Ajansı'nın Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının bu kulvardaki performanslarına yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, lig aşamasında yarın ilk maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımına yer verildi. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla eleyerek format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım arasında yer almayı başardı.

AVRUPA'DA EN FAZLA MAÇ VE GALİBİYET "KUPA 2"DE

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123 maça çıktı. Siyah-Beyazlı takım, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen turnuvada 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 yenilgi yaşadı. "Kupa 2"de oynadığı karşılaşmalarda 197 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 159 gol gördü.

9 KEZ GRUPLARDA MÜCADELE ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez grup aşamasında boy gösterdi. Siyah-Beyazlı takım, "Kupa 2"de 7 kez elemeleri geçerek, 2 defa da doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda da grubu 4. tamamlayarak elendi. 2010-2011'de de Avrupa Ligi gruplarında yer alan siyah-beyazlılar, ikinci olarak üst tura yükseldi.

2011-2012 sezonunda bu organizasyonda yeniden grup aşamasında boy gösteren Beşiktaş, lider olarak 3. tura çıktı. 2014-2015'te Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı kazandı. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 2019-2020'de de 4. ve son basamakta yer alarak Avrupa'ya veda etti.

İKİ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez çeyrek finale yükseldi. Siyah-Beyazlı takım, "Kupa 2"de ilk olarak 2002-2003 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırdı. UEFA Kupası adı altında oynanan söz konusu sezonda sırasıyla Saraybosna, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finalde ise Lazio'ya 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda etti.

"Kara Kartal" UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda da yarı finalin kapısından döndü. Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ve Olympiakos'u saf dışı bırakarak adını son 8 takım arasında yer aldı.

Çeyrek finalde Olimpik Lyon ile eşleşen Siyah-Beyazlı ekip, ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılmasına karşın, rövanşı aynı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması üzerine seri penaltı atışlarına gidilirken, Beşiktaş, penaltılarda rakibine 7-6 mağlup olarak elendi.