Francesco Farioli: Bütün maçları kazanmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax, yarın saat 22.00 Johan Cruyff Arena'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli ve futbolculardan Jordan Henderson açıklamalarda bulundu.

Tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Farioli, "Tabii ki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ancak realist olmamız gerekiyor. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, nasıl gideceğimizi de biliyoruz. Bazen çok heyecanlı oluyoruz, bazen de çok rahat oluyoruz. Bu da en tehlikeli şey hayatta. Sürekli dengede olmamız gerekli. Aynı zamanda eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Fortuna maçından sonra buraya geldik. Bütün problemlerimizi bu çözmüyor. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, nasıl gitmek istediğimizi biliyoruz. Bazen iyi günde oluyoruz, bazen kötü günde" diye konuştu.

Beşiktaş'tan korkmadıklarının altını çizen 35 yaşındaki genç teknik adam, "Korku doğru kelime olmaz, doğru kelime saygı" diyerek cümlelerini tamamladı.

JORDAN HENDERSON: ONLARA KARŞI KALİTEMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Beşiktaş maçıyla alakalı konuşan tecrübeli orta saha Jordan Henderson, "Bir galibiyetten sonra asla çok yükseğe çıkmamalısınız. Aynı zamanda bir yenilgiden sonra da asla çok düşmemelisiniz. Oyun planına bağlı kalmalısınız. Umarım Beşiktaş'a karşı iyi bir performans gösterebiliriz. Güçlü bir kadroları var ve ligde iyi gidişatları var. Bu bizim için iyi bir test ve büyük bir mücadele olacak. Onlara karşı kalitemizi göstereceğiz" diye konuştu.

Yarın santrfor bölgesinde kimin oynayacağı sorusunu yanıtsız bırakan Farioli'nin ardından bu soruya cevap veren İngiliz oyuncu, "Benim için mesele her zaman takımla ilgili, isimlerle değil. Forvetlerimizin kendine has nitelikleri var ve antrenmanlarda kimin oynaması gerektiğini göstermek onlara düşüyor. Ayrıca kimin uygun olduğunu göstermeleri gerekiyor. Daha gidecek çok maçımız var" ifadelerini kullandı.