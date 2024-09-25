GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın final yolunda rakibi PAOK

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım 8 maç oynayacak. İlk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Şampiyon, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final sonunda belli olacak. Zorlu maratonda Beşiktaş ve Fenerbahçe yarın sahaya çıkarken G.Saray açılışı bugün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Yunanistan ekibi PAOK karşısında yapacak.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçında yaşananlar nedeniyle 2 maç ceza alan Okan Buruk kulübeye geri dönerken, cezalı Muslera, ismi UEFA listesine eklenmeyen son transfer Sallai ve tedavisi yeni sona eren Ziyech takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig'de son olarak F.Bahçe derbisini kazanan ve 6'da 6 yapan moralli Aslan, yükselişini Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor.

GALATASARAY - PAOK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Zivkovic, Taison, Chalov