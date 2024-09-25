Okan Buruk ile Zaha’nın arasını kim açtı? O isim ortaya çıktı...

Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Okan Buruk ile arasının kötü olduğu iddia edilen Zaha için flaş bir iddia gündeme geldi.

OKAN HOCANIN ZAHA SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa yenilgisinden sonra teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu eleştirmişti.

BOMBA İDDİA

Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eliştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi. (Takvim)

Leo Dubois, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'a transfer oldu.



