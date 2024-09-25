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Giriş Tarihi: 25.9.2024 12:28

Okan Buruk ile Zaha'nın arasını kim açtı? O isim ortaya çıktı...

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha gittiği günden beri gündem olmaya devam ediyor. Süper Kupa maçı sonrası Okan Buruk'un Zaha için söylediği sözler olay olmuştu. Maçın ardından bir futbolcunun bu sözleri Zaha'ya aktardığı ve iki ismin gerildiği iddia edilmişti. Okan Buruk'un bu sözlerini Zaha'ya ileten ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk ile Zaha’nın arasını kim açtı? O isim ortaya çıktı...

Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Okan Buruk ile arasının kötü olduğu iddia edilen Zaha için flaş bir iddia gündeme geldi.

OKAN HOCANIN ZAHA SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa yenilgisinden sonra teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu eleştirmişti.

BOMBA İDDİA

Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eliştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi. (Takvim)

Leo Dubois, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

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Okan Buruk ile Zaha'nın arasını kim açtı? O isim ortaya çıktı...
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