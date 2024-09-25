Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan kötü haber! Umut Bozok ve Arseniy Batagov...
Giriş Tarihi: 25.9.2024 14:55

Trabzonspor'dan kötü haber! Umut Bozok ve Arseniy Batagov...

Trabzonspor'dan Umut Bozok ve Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

İHA
Trabzonspor’dan kötü haber! Umut Bozok ve Arseniy Batagov...

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Beşir, açıklamasında, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir.

Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan kötü haber! Umut Bozok ve Arseniy Batagov...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA