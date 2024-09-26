Rodrigo Becao'dan derbi açıklaması! "Oynamak isterdim"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbi mağlubiyeti hakkında yorumlarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Herkesin kendi fikri var. Takım olarak kaybediyoruz, genele bakmak gerekiyor. Derbiyi kaybedince savunmada da hatalar vardı, sahada değildim ama olmak isterdim. Derbiyi kaybettiysek daha iyi savunma yapmalıydık diyebiliriz. Tüm takım kendine bakıp kendini geliştirmeli" diye konuştu.

'KENDİMİ HER ZAMAN HAZIR TUTUYORUM'

Union Saint-Gilloise maçındaki performansı hakkında konuşan Becao, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her zaman kendimi hazır tutuyorum. Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Ben fırsat gelince hazır olmak için çalışıyorum, çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün takımıma yardım ettiğim, kazandığımız için mutluyum. Bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor" ifadelerini kullandı.

'FORMA ŞANSI GELDİĞİ ZAMAN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Stoper hattının her maç farklı olması sorusuna ise Rodrigo Becao, şu şekilde cevap verdi:

"Stoper ikilisi sürekli değişiyor, çünkü takımda çok fazla kalite ve opsiyon oluyor. Kazananı Fenerbahçe oluyor. Forma şansı geldiği zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."