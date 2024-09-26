Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa’da sahne alıyor! Rakip U.S Gilloise - İlk 11’ler belli oldu

Saat 19:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesin Mourinho'nun tercih ettiği ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe XI: Livaković, Mert Müldür, Becão, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymański, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Jose Mourinho: "Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik."