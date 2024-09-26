Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Rakip U.S Gilloise - İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 26.9.2024 18:35 Son Güncelleme: 26.9.2024 18:38

Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Rakip U.S Gilloise - İlk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün evinde Belçika ekibi U.S Gilloise ile karşılaşacak. 19:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi Jose Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu. Maç öncesi Mourinho kadro tercihiyle ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa’da sahne alıyor! Rakip U.S Gilloise - İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün sahne alıyor... Jose Mourinho ile Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkacak olan sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezonda da karşı karşıya geldiği Belçika ekibi U.S Gilloise ile karşılaşacak.

Saat 19:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesin Mourinho'nun tercih ettiği ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe XI: Livaković, Mert Müldür, Becão, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymański, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Jose Mourinho: "Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik."

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Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Rakip U.S Gilloise - İlk 11'ler belli oldu
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