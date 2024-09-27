Sergio Ramos’tan sürpriz transfer!

İspanyol basınından AS'ın yaptığı habere göre Zamalek oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Mısır ekibi Afrika'nın en başarılı kulüplerinden biri olarak kabul edilirken şu anda ekonomik bir krizle karşı karşıya.

Haberde Zamalek'e yakın aracı olan Omar Zaalouk'un "Sergio'nun temsilcileriyle temasa geçtim ve oyuncunun Mısır'a gelmeye hiçbir itirazı yok. İspanyol savunmacı ile kulüp arasındaki maddi farklar o kadar büyük değil. Görüşmeler sona ermedi, sadece Afrika Süper Kupa maçı oynandıktan sonraya ertelendi." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan, Brezilya ve ABD ekiplerinin de ilgilendiği Ramos geçen sezon 37 maça çıktı 7 gol attı 1 asist yaptı.