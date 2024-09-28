Büyük oynuyor!

TRENDYOL Süper Lig'in 7. haftası, Sivas 4 Eylül Stadı'nda açıldı. Başakşehir, deplasmanda Yiğidolar'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 49. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.
Sivasspor'un tek sayısı 82. dakikada Queensy Menig'den geldi. Son beş maçta 4. galibiyetini alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 13 puanla 4. sıraya yükseldi.
Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlılar ise 8 puanda kaldı. Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı protokol tribününden takip etti. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurumspor FK, deplasmanda Igdır FK'yı 2-1 yendi.