Büyük oynuyor!

TRENDYOL Süper Lig'in 7. haftası, Sivas 4 Eylül Stadı'nda açıldı. Başakşehir, deplasmanda Yiğidolar'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.Sivasspor'un tek sayısı 82. dakikada Queensy Menig'den geldi.Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlılar ise 8 puanda kaldı. Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü