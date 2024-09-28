Fatih Kulaksız: Arda Turan ile 2 yıllık anlaşma sağladık

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan'ın eflatun sarılı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Play Spor'a konuşan Kulaksız şunları söyledi:

"Arda Turan'ın sözleşmesinde özel bir madde yok ama Arda hoca ile sözlü bir anlaşmamız var. Bu yıldan sonra en az 2 yıl daha Eyüpspor'da çalışacak. Kendisiyle konuşmamız bu şekilde. O da bu plana sadık şu an, biz de öyle. Elbette Türkiye'de büyük takımlar, bu Galatasaray olabilir ki Arda hocanın zaten ben Galatasaray'dan başka bir takımda çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcuyken de teklif geldiğinde 'Taş yerinde ağırdır' söylemiyle bunu ifade etmişti.

"AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA ÇALIŞABİLECEĞİ ÖNGÖRÜYORUM"

Ama ben Arda hocanın Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabileceğini öngörüyorum. Bunu ben 1. Lig'deyken ilk geldiğinde söylediğimde çok abarttığımı düşünenler olmuştu. Arda hocayı teknik adam olarak getirdiğimizde eleştirenler bile olmuştu. 'Burası deneme yanılma metoduyla yönetilecek yer değil. Bu seviyede çok erken' diye düşünenler olmuştu. Günün sonunda Arda hoca başarısıyla hem bizi haklı çıkardı hem de bizi kamuoyuna karşı, kendi camiamıza ve taraftarımıza karşı mahcup etmedi. Dolayısıyla bu söylemi dile getirdiğimiz zaman herkes inanıyor. Evet Arda hoca Avrupa'da çalışabilir, Milli Takım'da çalışabilir, Türkiye'de büyük takım çalıştırabilir. Bugün daha gerçekçi geliyor bu kamuoyuna."