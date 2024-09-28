FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’nun kurtarıcısı Livakovic

Geçtiğimiz dönem Dominik Livakovic'in performansının artması için Sandro Zufic'i kaleci antrenörü olarak teknik ekibe dahil eden Fenerbahçe, bunun meyvesini bu yıl alıyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan 29 yaşındaki eldiven performansıyla, oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun adeta kurtarıcısı oldu.



45 ŞUTUN 32'SİNİ KURTARDI

Sarı-Lacivertliler'in Union Saint-Gilloise'ı zorlansa da 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinde 5 net kurtarışın yanı sıra 1 de penaltı çıkaran Hırvat kaleci, takımını ipten aldı ve 3 puanda başrol oynadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig olmak üzere 5'i Avrupa kupasında toplam 11 karşılaşmada Livakovic, kalesine isabet eden 45 şutun 32'sinde rakiplerine izin vermedi ve tüm kulvarlarda yüzde 71'lik kurtarış değeri tutturdu.

UNİON SG MAÇININ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı futboluna rağmen Fenerbahçe'ye turu getiremeyen tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor. 2019'da Harun Tekin'den sonra sarı-lacivertli formayla Avrupa kupasında penaltı kurtaran ilk kaleci olmayı da başaran Livakovic, maçın oyuncusu seçildiği Union karşılaşmasının ardından tribünler tarafından uzun süre tezahüratlarla onurlandırılmıştı.