Fenerbahçe’de Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun