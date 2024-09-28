Kasımpaşa yardımcı antrenörü Barış Kanbak: Galibiyetle ayrılabilirdik

RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası nedeniyle yardımcısı Barış Kanbak katıldı.

İkinci yarıda daha etkili olduklarını aktaran Kanbak, "İlk yarıda hem defansif hem de ofansif planımızı istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Bunda rakibin iki santrforla maça başlaması etkili oldu. Yunus'un iç koridordaki gezici rolü eşleşmelerimizi bozdu. Defansif gücümüzün yumuşamasına neden oldu. Rakipte kaliteli oyuncular vardı. Bunun farkındaydık. Devre arasında ikinci yarı yüksek şiddetli oyunu sahada göstermemiz gerektiğini konuştuk. Galatasaray karşısında tek avantajımız tempoyu olabildiğince yüksek tutmaktı. Çok şiddetli ve zor olan iki maç oynayıp bize karşı mücadele ettiler. Mertens'in oyuna girişi bizim defansif olarak daha güçlü olmamızı sağladı. Yunus'un etkinliği kalmadı. 10 numara oynayan bir futbolcuya karşı blok arasını kapatmak bizim için daha kolay oldu." diye konuştu.

Maçın 44. dakikasında attıkları golün önemine değinen Kanbak, "İlk yarının sonunda bulduğumuz gol bize umut oldu. Galatasaray deplasmanında devre arasına 3-0 ile 3-1 girmek arasında çok büyük fark var. Bu umudun peşinden gittik. Oyunu son ana kadar tempolu tuttuk. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynayabilseydik buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Hem rakibimizi hem de kendi oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki son 10 maçta 37 gol atılmış. Bence seyir zevki güzel bir maçtı. Belki üç puanı alamadık ama Galatasaray'a karşı 3 gol attık." ifadelerini kullandı.

Barış Kanbak, hakem Oğuzhan Çakır'ın performansını değerlendirerek, "Daha önce daha kötü hakem yönetimleri gördük. Bence bugün hakemlik bir şey olmadı. Hemen kıymamak lazım. Biz de hata yapıyoruz. Ben bariz bir hata hatırlamıyorum. Kazandığımız penaltı yoruma açık bir pozisyon. Hakemle ilgili olumsuz bir şey söyleyemem." dedi.