‘Marka değerini yükselteceğiz’

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalıştıklarını belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,diye konuştu. Ayrıca Hacıosmanoğlu, kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirerek sözlerini tamamladı.