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Giriş Tarihi: 28.9.2024

PKK’nın paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı

Yanında uyuşturucu da bulunduran PAOK’lu fanatik Kostantinos Tsımopoles (28) İstanbul Emniyet Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı

Emir SOMER Emir SOMER
PKK’nın paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'ın PAOK'la RAMS Park'ta oynadığı karşılaşmada spor polisleri, PKK propagandasına izin vermedi. Misafir seyirci tribününe bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve Uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.




El çantasında 1.21 gram Kokain maddesi bulunan, tişörtünde ise "Peaceful Hooligon" (Huzurlu Holigan) yazan Kostantinos Tsımopoles'in gözaltı fotoğrafı, el konulan bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasının üzerine basılı halde, Türk Bayrağı'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın logosunun önünde çekildi.



Ayrıca bazı Yunan taraftarların giysilerinde PKK'nın renklerinden oluşan logolar görüldü. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki PAOK taraftarı da statta gözaltına alındı. Toplamda 8 gözaltının olduğu belirtildi.



PAOK'lu seyirciler, karşılaşmanın ardından sırasıyla İstanbul, Tekirdağ ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri nezaretinde geldikleri otobüslerle Yunanistan sınırına kadar götürüldü.
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PKK’nın paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı
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