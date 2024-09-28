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Giriş Tarihi: 28.9.2024 22:29

Premier Lig'in yeni lideri Liverpool oldu

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'ı 2-1 yenen Liverpool, liderliğe yükseldi.

AA
Premier Lig’in yeni lideri Liverpool oldu

Premier Lig'in 6. haftasında Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk olan Liverpool, 45+2. dakikada Ibrahima Konate ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın attığı gollerle galip geldi.

Ev sahibi ekipte Rayan Ait-Nouri'nin 56. dakikada kaydettiği gol mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla 6 haftada 5 galibiyete ulaşarak puanını 15 yapan Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada zirvenin yeni sahibi oldu. Lider Liverpool'un ardından 14'er puanlı Manchester City ve Arsenal ile 13 puana sahip Chelsea sıralandı.

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Premier Lig'in yeni lideri Liverpool oldu
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