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Giriş Tarihi: 28.9.2024 11:47

Ronaldo yine attı, Al Nassr kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta Al Wahda'yı 2-0 mağlup etti.

Ronaldo yine attı, Al Nassr kazandı

Teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'yi getiren ve kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Wahda'yı konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan maçtan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Angelo Borges ve 56. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo attı.

PIOLI İLE 9 GÜNDE 3 GALİBİYET
39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Pro Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 4. kez fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun bir de asisti bulunuyor. 18 Eylül'de Al Nassr'a imza atan Stefano Pioli, yeni takımında 9 günde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen hafta Al Ittıfaq'ı 3-0 yenen İtalyan hocanın takımı, Kral Kupası 1. tur maçında ise Al-Hazem'i 2-1 mağlup etmişti.

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Ronaldo yine attı, Al Nassr kazandı
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