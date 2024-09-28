Ronaldo yine attı, Al Nassr kazandı

Teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'yi getiren ve kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Wahda'yı konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan maçtan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Angelo Borges ve 56. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo attı.

PIOLI İLE 9 GÜNDE 3 GALİBİYET

39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Pro Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 4. kez fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun bir de asisti bulunuyor. 18 Eylül'de Al Nassr'a imza atan Stefano Pioli, yeni takımında 9 günde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen hafta Al Ittıfaq'ı 3-0 yenen İtalyan hocanın takımı, Kral Kupası 1. tur maçında ise Al-Hazem'i 2-1 mağlup etmişti.

