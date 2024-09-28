Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor

İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan Sakaryaspor, ligin geride kalan bölümünü istediği gibi geçiremedi. Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakarya ekibi, 7 puan toplayabildi. Sakaryaspor, 22 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç ve ekibiyle yükselişe geçmeye odaklandı.

"SAKARYASPOR FORMASININ OLDUĞU HER YERDE BİR HEDEF VARDIR"

Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra takımla buluştuklarını, futbolcuların mutlu olduğunu söyledi. Çiftçi, Sakaryaspor ile ilgili olumsuzlukların geride kaldığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz tamamen yeşil saha ve futbol. Taraftarımız müsterih olsun. Ümraniyespor maçını kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Bundan sonra önümüze bakacağız. Tüm olumsuzluklar geride kaldı" diye konuştu.

Teknik direktör Suat Kaya ile görüştüklerini ve bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, "Kalabalık bir kadro var. Bununla alakalı çalışmamız sürüyor. Futbol şube sorumlularını atadık. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bundan sonra önümüze bakacağız, olumsuzluk yok artık" dedi. Semih Çiftçi, zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını başka statlarda oynadıklarını dile getirerek, "Bu hafta iç saha maçını Ankara Aktepe Stadı'nda oynayacağız. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına gidiyoruz. Milli aradan sonra İstanbulspor maçıyla sahamızı açıyoruz. Taraftarımız da özlemle bekliyor. Takımımızı, taraftarımızın önünde heyecanla izlemeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Birbirinden değerli oyuncular var. Salih Dursun, Mustafa Pektemek kendi evladımız... Onlarla birlikte takımın motivasyonu üst düzey. İnşallah iyi günleri göreceğimizi düşünüyoruz. Devre arasında analizlerimizi yapacağız, ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakaryaspor arması ve formasının olduğu her yerde bir hedef vardır. Geçen sezon finalde Süper Lig'i kaçırdık. Hedefimiz Süper Lig. Play-off'tan olur, şampiyonluk olur, son ana kadar kovalayacağız."