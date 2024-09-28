Samsunspor AŞ İcra Kurulu’na yeni isimler

Camianın etkin isimleri olarak kabul edilen Serkan Kaya ve Fazlıhan Carus'un dernek yönetimindeki gayretli ve başarılı çalışmaları takdir toplamıştı. Bunun üzerine Başkan Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor AŞ İcra Kurulu'nu genişletmek istediği yönünde demeçleri basında yer bulmuştu.

Tüm bu gelişmeler dün karşılık buldu. Başkanvekili Veysel Bilen İcra Kurulu'na yeni katılan isimleri şu sözlerle açıkladı:

"İcra kurulunda başkanımızın onayıyla yeni organizasyon oluştu. Fazlıhan CARUS, Serkan KAYA ve Av Zafer ERDOĞAN icra kurulu üyesi oldular. Bugüne kadar olan başarılarını bundan sonrada icra kurulunda göstereceklerine olan inancımız tam olup, kendilerine başarılar diliyoruz"