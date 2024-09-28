Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor AŞ İcra Kurulu'na yeni isimler
Giriş Tarihi: 28.9.2024 12:04 Son Güncelleme: 28.9.2024 12:13

Samsunspor AŞ İcra Kurulu'na yeni isimler

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor’da sıcak gelişmeler yaşandı. Samsunspor Kulübü İş Dünyası ve STK'lardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kaya, Eğitim Kurumlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ve Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Zafer Erdoğan, Başkan Yüksel Yıldırım tarafından Samsunspor Futbol Kulübü AŞ İcra Kurulu'na dahil edildi.

Samsunspor AŞ İcra Kurulu’na yeni isimler

Camianın etkin isimleri olarak kabul edilen Serkan Kaya ve Fazlıhan Carus'un dernek yönetimindeki gayretli ve başarılı çalışmaları takdir toplamıştı. Bunun üzerine Başkan Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor AŞ İcra Kurulu'nu genişletmek istediği yönünde demeçleri basında yer bulmuştu.

Tüm bu gelişmeler dün karşılık buldu. Başkanvekili Veysel Bilen İcra Kurulu'na yeni katılan isimleri şu sözlerle açıkladı:

"İcra kurulunda başkanımızın onayıyla yeni organizasyon oluştu. Fazlıhan CARUS, Serkan KAYA ve Av Zafer ERDOĞAN icra kurulu üyesi oldular. Bugüne kadar olan başarılarını bundan sonrada icra kurulunda göstereceklerine olan inancımız tam olup, kendilerine başarılar diliyoruz"

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor AŞ İcra Kurulu'na yeni isimler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA