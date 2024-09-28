Serhat Akın’ın 2 ayağına 3 kurşun

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Serhat Akın, Beykoz'da önceki gece silahlı saldırıya uğramış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran 43 yaşındaki isim, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıda Akın'ın her iki ayağına 3 mermi çekirdeği isabet etti. 3 mermi de ayaktan çıkarken ağır hasar oluştu. Sağ ayak tarak ve tendonu parçalanırken, sol bilekte de parçalı kırık olduğu bildirildi. Eski Fenerbahçeli futbolcu, tek ayağından ameliyat olurken sola ise 10 gün sonra ancak operasyon yapılabileceği kaydedildi. Polis soruşturmaya devam ederken kullanılan motosikletin çalıntı, plakanın da sahte olduğu öğrenildi.

