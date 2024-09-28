Simeone’den Arda Güler sözleri: Oynasa da değişmeyecek

La Liga'nın 8. haftası derbiye sahne olacak. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Dev karşılaşma öncesi eflatun-beyazlı ekibin teknik patronu Carlo Ancelotti planını hazırlamaya başladı.

Marca'da yer alan habere göre; Kylian Mbappe'nin sakatlığı Arda Güler'e ilk 11'de forma giyme fırsatı doğurdu. Ancelotti 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fransız yıldızın yerine genç yıldız Endrick'i ilk 11'de sahaya sürecek. Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileri uçta görev yapacak. Arda Güler'in ise ikilinin arkasında görev alacağı öğrenildi.

"MODRIC YA DA ARDA OYNASA DA DEĞİŞMEYECEKLER"

Derbi öncesinde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin kadrosunu değerlendirdi. Arjantinli teknik adam "Real Madrid sanırım hücumda ihtiyaç duydukları sakinliği sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Bizim de yeni oyuncularımız var. Ancak ister Modric oynasın, isterse de Arda Güler. Bizim oyuncularımız değişmeyecek."