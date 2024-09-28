Süper Lig’de inanılmaz maç! Samsunspor, Göztepe’yi 3-1’den dönerek yendi

Göztepe, 13. dakikada Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ile eşitliği sağladı. Göztepe, Romulo'nun 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İzmir temsilcisi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve Juan ile 50'de farkı ikiye çıkardı ve durum Göztepe lehine 3-1'e geldi.

Samsunspor, 70. dakikada Olivier Ntcham ile skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını arttıran Karadeniz temsilcisi, 80. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle durumu 3-3 yaptı.

Samsunspor'da ikinci golü atan Ntcham, 90+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi 3-1'den geri dönerek maçı 4-3 kazandı.

